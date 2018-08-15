الرئيس عباس: نحن أول من وقف ضد صفقة القرن وحماس ليس لديها نوايا للمصالحة

وطن: قال الرئيس محمود عباس "إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها".

وأضاف الرئيس، في كلمته أمام دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، أن علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مؤكدا "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".

وأكد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وشكك الرئيس عباس بامكانية تحقيق المصالحة قائلاً " ان النوايا غير موجودة لدى حماس لانجاز المصالحة"،مضيفاً " لن نقبل الا مصالحة كاملة بقانون واحد وسلاح واحد وبدون ميليشيات لا هنا ولا هناك".