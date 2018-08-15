المصادقة على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

وطن: توصلت بلدية الاحتلال وما تسمى بسلطة أراضي إسرائيل، إلى اتفاق، اليوم الأربعاء، يتم بموجبه بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة.

كما تم الاتفاق خلال اجتماع بين الجانبين على استشمار 1.4 ميار شيكل في البنية التحتية والأماكن العامة في أحياء المدينة.

ويشمل الاتفاق بناء مناطق عمل ومناطق تجارية وفنادق جديدة على مساحة 3 ملايين متر مربع، تاتي في إطار مشروع مدخل مدينة القدس الممتد على طول شارع بيغن، ومفترق "بيات"، و"جفعات رام"، و"بسغات زئيف"، و"هار خوتسبيم"، والمالحة، و"كربات يوفيل"، والمنطقة الصناعية في عطروت، والتلة الفرنسية، إلى جانب مناطق أخرى.

وبحسب ما ذكر موقع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فإن "سلطة أراضي إسرائيل" ستستثمر 600 مليون شيكل، بينما 800 مليون أخرى سيتم جمعها من الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات لتسويق الوحدات السكنية. ووصف رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات الاتفاق بالتاريخي وغير المسبوق، قائلا: إنه مهم لمستقبل مدينة القدس، فالمشروع سيسمح بإضافة 20 ألف عائلة جديدة في القدس، والمشاريع الاقتصادية ستسّرع من النمو الذي بدأته بلديته في العقد الأخير.