العثور على فتاتي دير ابو مشعل

وطن: اكد رئيس مجلس قروي دير ابو مشعل عماد زهران لوطن انه تم العثور على الفتاتين اللتين اختفيتا منذ صباح اليوم.

واكد زهران ان الشباب عثروا على الفتاتين قرب قرية دير نظام بالقرب من مستوطنة حلميش.

وكانت فتاتان من البلدة خرجتا منذ صباح اليوم واعلن عن اختفاءهن لتبدأ حملة بحث عنهما.

وقالت مصادر محلية ان الطالبتين انهار ابرهيم رمضان وفاطمه حاتم عبد اللطيف دهشان خرجتا من منزلهن منذ الصباح .

واوضح زهران ان نحو 400 شاب من القرية قاموا بعملية بحث وتمشيط حول القرية منذ الاعلان عن فقدان الفتاتين.

واشار زهران لوطن للانباء ان اخر مرة شوهدت به الفتاتين كان الساعة الثالثة والنصف عصرا بالقرب من مستوطنة حلميش.

واوضح ان مواطنين من قرية دير نظام شاهدوا الفتاتين قرب مستوطنة حلميش، لافتا الى انه جرى ابلاغ الارتباط الفلسطيني لمتابعة الملف.

واضاف زهران ان قوات الاحتلال انكرت ان الفتاتين لديهم، لكن معلوماتنا تؤكد انه لديهم معلومات وعلم بالامر، خاصة ان الفتاتين تواجدن قرب المستوطنة، ولديهم كاميرات يستطيعوا من خلالها رؤية ما جرى.

واضاف ان مركبة اسرائيلية قالت للشباب اثناء تواجدهم ان الفتاتين لديهم وجيش الاحتلال ينكر ذلك.