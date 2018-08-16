الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في الضفة الغربية

القدس- وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم، طالت 7 مواطنين على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب المبعد عن القدس احمد عطون في صور باهر واعتقلت زوجته نسرين دويات.

وباقي المعتقلين هم:

٢. أحمد مصطفى سلامة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٣. أحمد أبو الصبري- مخيم الجلزون

٤. عبد الله عمر جحاجحة- مخيم عقبة جبر بأريحا

٥. إبراهيم ناصر الورديان- بيت لحم

٦. سعيد حسن الصيفي- تل غرب نابلس

٧. أشرف أحمد عبد الحميد- عزون شرق قلقيلية