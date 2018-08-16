الاحتلال يعتقل منذ شهر، بلجيكيا بادعاء العضوية في الجبهة الشعبية

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن جهاز "الشاباك" وشرطة الاحتلال كشفا قيامهما باعتقال مواطن لبناني يحمل الجنسية البلجيكية، أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة في الشهر الماضي، وذلك للاشتباه بأنه عضو في "خلية" تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووفقاً لمزاعم الاحتلال، فقد انضم مصطفى خالد عوض، 36 عاماً، إلى الجبهة الشعبية في عام 2010، وفي عام 2015، خضع للتدريب العسكري في لبنان من قبل عناصر في حزب الله. وبحسب جهاز "الشاباك"، من المتوقع أن تقدم نيابة المنطقة الوسطى، في الأيام المقبلة، لائحة اتهام ضده بتهمة ارتكاب جرائم "إرهابية"، على حد زعم الاحتلال.

وزعم جهاز "الشاباك" إن عوض، وهو من مواليد مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، كان على اتصال مع عناصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين يعيشون في أوروبا ومع ناشطين من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية. ويدعي الشاباك أنه تبين من التحقيق أن عوض ساعد على نقل أموال من التنظيم في سوريا ولبنان إلى عناصره في أوروبا.