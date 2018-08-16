برشلونة يسعى للدفاع عن لقبه في إسبانيا بصفوف مدعمة

وطن: بعدما توج عن جدارة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، عمد برشلونة جاهداً إلى تدعيم وتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملاً في الدفاع عن لقبه بجدارة في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته، الجمعة.

وقاد المدرب إيرنستو فالفيردي برشلونة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بفارق 14 نقطة أمام أتلتيكو مدريد، وبفارق 17 نقطة أمام ريال مدريد.

ورغم هذا، لم يركن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بل سعى لتدعيم صفوفه بحكمة خاصة وأن الفريق سقط في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد روما الإيطالي.

ورغم فشل محاولات الفريق في ضم المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، حيث قرر غريزمان البقاء في صفوف فريقه، سارع برشلونة إلى ضم قلب الدفاع كليمنت لينغليت من إشبيلية، وصانع اللعب آرثر من غريميو البرازيلي، والجناح مالكوم من بوردو الفرنسي.

كما توج برشلونة جهوده في سوق الانتقالات الصيفية بضم لاعب الوسط التشيلي الدولي أرتورو فيدال من بايرن ميونخ الألماني مقابل 19 مليون يورو.

ويريد برشلونة الاستفادة من إمكانيات وخبرة فيدال نجم يوفنتوس الإيطالي سابقاً، حتى يكون لدى الفريق ما يواجه به الاختبارات الصعبة، مثل الاختبار الذي واجهه عندما خسر 0-3 أمام روما الإيطالي في دور الثمانية لدوري الأبطال بالموسم الماضي.

كما يبدو اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي كصفقة جديدة لبرشلونة خاصة بعدما أفسدت الإصابة موسمه الأول، ليبحث اللاعب عن بداية حقيقية مع الفريق في الموسم الجديد.

وسجل ديمبلي، الذي انتقل لبرشلونة في الصيف الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، هدفاً رائعاً ليقود برشلونة إلى أول ألقابه في الموسم الحالي بالفوز على إشبيلية 2-1 الأحد الماضي في مباراة كأس السوبر الإسباني.

وينتظر أن يكون ديمبلي جاهزاً للتألق في الجبهة اليسرى لهجوم برشلونة، إلى جوار الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورحل الأسطورة أندريس إنييستا قائد برشلونة عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي ليحترف صانع اللعب المخضرم في فيسيل كوبي الياباني.

ولكن البرازيلي فيليب كوتينيو أظهر مؤشرات جيدة على قدرته على شغل مكان إنييستا بوسط الملعب.

وفيما ساد الاستقرار برشلونة من خلال تدعيم المراكز التي تحتاج لتدعيم في صفوفه، يبدو ريال مدريد في وضع أضعف بعدما رحل نجمه الشهير كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، كما استقال مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، بعد التغلب على إشبيلية في السوبر الإسباني الذي أقيم بمدينة طنجة المغربية: “كان مهماً أن نفوز باللقب وأن نظهر تعطشنا للفوز بالألقاب وأن نستطيع اللعب بالمستوى الذي نريده”.

وكان كأس السوبر الإسباني هو أول لقب ممكن لبرشلونة في الموسم الحالي، لكنه يمثل فاتحاً لشهية الفريق قبل بدء رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني والسعي لاستعادة لقبي دوري الأبطال الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

وقال خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، بعد الفوز على إشبيلية: “نبني فريقاً قادراً على المنافسة ويطمح للفوز بكل شيء”.

ويبدو برشلونة هو المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الإسباني مجدداً، كما يطمح ميسي إلى تحقيق الانتصار في أول موسم له كقائد للفريق.

وتعرض ميسي لخيبة أمل كبيرة بالخروج مع المنتخب الأرجنتيني من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ولكن إخفاقاته المتتالية مع منتخب التانغو لم تمنعه من مواصلة حصد الألقاب الواحد تلو الآخر مع برشلونة في السنوات الماضية.

كما ينتظر من ميسي الكثير في الموسم الجديد خاصة مع رحيل منافسه التقليدي العنيد رونالدو من الريال إلى يوفنتوس الإيطالي.