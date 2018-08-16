للمرة الـ132.. الاحتلال يهدم العراقيب مجدداًَ ويعتقل 3 مواطنيين

وطن: هدمت جرافات الاحتلال بحراسة مشددة من قوات الشرطة صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ132.

وقال عضو اللجنة المحلية لقرية العراقيب عزيز الطوري لـوطن ان الجرافات اقتحمت في ساعات الصباح الأولى القرية وشرعت بتنفيذ هدم الخيام والمنازل وتشريد سكان القرية من النساء والأطفال والنساء للمرة الـ132 في ظل أجواء الطقس شديدة الحرارة.

وأضاف الطوري انه تم اعتقاله ووالده الشيخ صياح الطوري والمواطن سليم ابو الدرع، وما زالو موقوفين للتحقيق حتى اللحظة.

وأوضح الطوري ان السكان يحاولون دائما التصدى لمخطط التشريد بالبقاء في الأرض، وإعادة بناء الخيام.

وأضاف الطوري أن سكان العراقيب سيواصلون رفضهم مخطط التشريد والتهجير والمساومة على الأرض والمسكن.

وتواصل سلطات الاحتلال مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي صادقت سلطات الاحتلال على بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.