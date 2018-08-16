مخطط إسرائيلي لتحويل معسكر بالأغوار لمستوطنة

وطن: كشف الناشط الحقوقي عارف دراغمة، استنادا لمؤسسات حقوقية إسرائيلية، عن نوايا ومخططات إسرائيلية، لتسكين 30 عائلة استيطانية في معسكر "شويعر" أو ما يسمى (روش هبكعا)، المقام على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأضاف ان هذا المشروع هو الخطوة الأولى لتحويل المعسكر إلى مستوطنة جديدة في المنطقة.

ويعود تاريخ هذا المعسكر إلى بداية خمسينيات القرن الماضي، عندما أنشأته القوات الأردنية على قطعة أرض في المنطقة، وظلت فيه حتى نكسة عام 1967، ليصبح بعده تحت السيطرة الإسرائيلية.