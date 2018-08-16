اكثر من نصف مليار دولار ، شيكات مرتجعة خلال 6 أشهر

رام الله - وطن: أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أن إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال النصف الأول لعام 2018 بلغت قيمتها 558 مليون دولار أمريكي.

وبحسب البيان فإن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال النصف الثاني من عام 2017 بلغ 644 مليون دولار، و509.3 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2017.

وكشفت المعطيات عن تراجع في قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، في بنوك فلسطين بنسبة 21.5% في النصف الأول 2018، وعلى أساس سنوي.

وبحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في النصف الأول 2018، نحو 6.248 مليار دولار.

وكان إجمالي قيمة الشيكات البنكية المقدمة للتقاص في النصف الأول 2017، قد بلغ 7.95 مليارات دولار، بتراجع 1.7 مليار دولار.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وبلغ عدد ورقات الشيكات البنكية المتداولة خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 3.025 مليون ورقة، مقارنة مع قرابة 3.367 مليون ورقة شيك في الفترة المناظرة من 2017.

وكانت سلطة النقد أعلنت في وقت سابق أنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وصعدت الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودا من 12.69 مليار دولار في العام السابق له 2016، وجاء في البيانات، أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، 6.375 ملايين ورقة.

ووفقاً لبيانات سلطة النقد فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام الماضي 2017، نحو 1.150 مليار دولار أمريكي.