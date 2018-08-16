الارتباط المدني يبدأ باستقبال طلبات "التصاريح" للداخل المحتل خلال عيد الاضحى

رام الله- وطن: اعلن الارتباط الفلسطيني اليوم، عن البدء باستلام طلبات الزيارة العائلية، إلى الداخل المحتل، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، اليوم حتى الساعة الثالثة عصرا.

وستكون التصاريح من عمر 13 عاما فما فوق، بغض النظر عن الحالة الإجتماعية (متزوج أو أعزب) ودون الحاجة لممغنط.

وأشار الارتباط، إلى ضرورة إحضار المواطن لصورة الهوية أو شهادة الميلاد (بالنسبة للقصر).

وقالت إن التقديم للحصول على التصاريح، شخصي، أو عن طريق قرابة درجة أولى فقط.

وستكون التصاريح الصادرة إلكترونية، بمعنى أنه لن تصدر تصاريح ورقية وسيكون الدخول من كافة المعابر، من خلال وجود أسماء من حصلوا عليها لدى قوات الاحتلال على تلك المعابر.

ووفق الارتباط، ستكون التصاريح سارية المفعول من 21/8/2018 حتى 24/8/2018.

بينما ستكون ساعات التصاريح من 09:00 صباحا حتى 22:00 مساء، بينما الجمعة سيكون الدخول مسموحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وكانت سلطات الاحتلال، اعلنت اليوم الخميس، انه سيتم تخصيص 100 الف تصريح خاص بالدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال عيد الاضحى بهدف زيارات الاقارب بالعيد، ولا توجد قيود على عمر الشخص للحصول على التصريح ولا حاجة للبطاقة الممغنطة، ولكن من لديه منع امني لن يستطيع الحصول على تصريح. بالاضافة الى ذلك الاولاد حتى سن 12 عاما غير ملزمين بتصريح ولا يدخلون ضمن عدد التصاريح الا ان عليهم ان يكونوا برفقة اهلهم بالاضافة الى 800 تصريح سفر للخارج من مطار اللد في الداخل المحتل. و20 الف تصريح للمصلين في المسجد الاقصى المبارك للرجال من سن 50 فما فوق وللنساء فوق سن 40 طيلة ايام العيد.

وفيما يتعلق بعمل الحواجز فقد أوضحت سلطات الاحتلال أنها ستكون على النحو التالي:​

حاجز برطعة - فتح للمشاة حتى الساعة العاشرة ليلا ومعبر السيارات حتى منتصف الليل.

حاجز الجلمة - فتح حتى منتصف الليل طيلة ايام العيد الاربعة.

بوابة 101 باقة - تمديد العمل حتى منصف الليل للعائلات المصرح لها فقط.

حاجز 104 طولكرم - تمديد ساعات العمل للدخول الى طولكرم حتى الساعة العاشرة ليلا.

حاجز 407 جبارة - تمديد ساعات العمل حتى منتصف الليل.

حاجز الجيب - التصريح بالعبور لحاملي بطاقات VIP و BMC وافراد عائلاتهم من الدرجة الاولى.

حاجز البضائع- الجلمة، طولكرم وترقوميا - تمديد ساعات العمل حتى السابعة مساءً ابتداءا من اسبوعين قبل العيد لادخال المنتجات الغذائية والمواشي بطريقة الباب للباب (DTD).