لليوم 12 على التوالي.. الأسير عمران الخطيب يواصل اضرابه عن الطعام

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن الأسير عمران هاشم أحمد الخطيب (60 عاما) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 12 على التوالي للمطالبة بالإفراج المبكر عنه.

وأوضحت الهيئة أن إدارة معتقل "عسقلان" نفذت بحق الأسير الخطيب سلسلة من الاجراءات العقابية فور اعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام، وزجته مباشرة في زنازين العزل الانفرادي للمعتقل، وحرمته من زيارة العائلة والكانتينا لمدة شهرين، كما أقدمت على اقتحام زنزانته وتفتيشها وقلبها رأسا على عقب.

وأضافت ان تدهورا طرأ على الوضع الصحي للأسير الخطيب، فبدأ يعاني من جفاف ودوخة وأوجاع بالرأس وارهاق خلال المشي، علما أنه كان يعاني في السابق من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومن مشاكل في الغضروف.

يذكر بأن الأسير الخطيب معتقل منذ 20/7/1997، ومحكوم بالسجن المؤبد و12 عاما، قضى منها 21 عاماً، ومتزوج ولديه أربعة أبناء.