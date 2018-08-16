اليوم الأول مغلق بالكامل.. ساعات عمل معبر الكرامة خلال أيام عيد الاضحى

أريحا- وطن: اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في دولة فلسطين عن تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة امام حركة المسافرين القادمين والمغادرين من والى ارض الوطن خلال عيد الاضحى المبارك.

وأوضح مهنا انه من المقرر ان تغادر اخر حافلة للمسافرين الساعة الـ 08:00 مساء يوم الاثنين 20-08-2018 ليلة عيد الاضحى المبارك وفي كلا الاتجاهين.

وأضاف مهنا بان اول ايام العيد (الثلاثاء الموافق 21-08-2018 ) سيكون المعبر مغلق بالكامل امام حركة المسافرين.

اما يوم الاربعاء ( 22-08-2018 ثاني ايام العيد) فمن المقرر ان يعود العمل كالمعتاد من الساعة الـ 08:00 صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين.

اما يوم السبت الموافق 25/08/2018 سيعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين، ويعاد فتح المعبر الساعة الحادية عشر ليلاً من مساء السبت لأستقبال حجاج بيت الله الحرام والمواطنين القادمين فقط، على ان يعود العمل كالمعتاد صباح يوم الاحد الموافق 26/08/2018 من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين.