الأونروا: المدارس ستفتتح بمــوعدها

رام الله-وطن: أعلن المفوض العام "للأونروا" بيير كرينبول خلال جلسة استثنائية للجنة الاستشارية "للأونروا" في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، بدء العام الدراسي لطلاب، وطالبات الأونروا المقدر عددهم بـ526,000، في موعده في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وأكد كرينبول، في بيان صحفي، أن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة في الموعد المحدد، قائلا "لأن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين، وأيضا للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات".

وأضاف ان المدارس ستفتح في وقتها المحدد، آخذين بعين الاعتبار حقيقة أن البلدان المضيفة قد لفتت الأنظار مرارا وتكرارا إلى المخاطر الجسيمة على الاستقرار الإقليمي، إذا لم يكن هذا هو الحال.

كما أكد المخاطر الجمة التي تواجهها الوكالة، قائلا: "ومع إعلاني اليوم عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي، فأود أن أكون واضحا بأن "الأونروا"، ومهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر، فمنذ كانون الثاني 2018 تمكنت الأونروا من تحصيل 238 مليون دولار أميركي كتمويل إضافي وهذا مشجع جدا.

وتابع: نحن لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر أيلول، ونحن بحاجة إلى 217 مليون إضافية، ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام، هذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم والتي تواصلت منذ كانون الثاني.

وقال المفوض العام "أود الإشادة بجميع شركائنا، الدول المضيفة والجهات المانحة، الذين ساندونا في هذه الأوقات العصيبة سواء من خلال تقديم مواعيد تحويل التبرعات المتوقعة، أو من خلال تقديم تعهدات وتبرعات جديدة. تشمل هذه الإشادة الأمين العام للأمم المتحدة والذي أبدى دعما استثنائيا".

وأشار إلى أنه تمت الدعوة لعقد الاجتماع أيضا لبحث المقترحات حيال كيفية تأمين الموارد المطلوبة، بما في ذلك من خلال مناسبات خاصة على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا جميع الدول الأعضاء للأمم المتحدة والتي تعهدت ولكن لم تحول تعهداتها حتى اللحظة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، كما دعا الدول الأخرى والتي ما زالت تنظر في تقديم تبرعات إضافية للانضمام لهذه الجهود الرائعة، وغير المسبوقة لحماية الخدمات الحيوية "للأونروا"، والتي تقدم لمجتمع لاجئي فلسطين، والذي بات يسوده القلق.

وشدد كرينبول على أن "الأونروا"، من جانبها، ستتخذ اجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه. والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة.

وأكد التزام الوكالة العميق بحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين، وخدمات "الأونروا"، وتفويضها الهام.