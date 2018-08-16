الأوقاف تندد بمحاولات الاحتلال وضع قواعد جديدة في الحرم الإبراهيمي

رام الله-وطن: ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس، اليوم الخميس، بمحاولة سوائب المستوطنين المتطرفين من الدخول إلى منطقة الاسحاقية في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل، في محاولة لتكريس قواعد جديدة تتجاوز حتى تلك القواعد الظالمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي قسّم المسجد الابراهيمي زمنيا ومكانيا.

وحيّا إدعيس في بيان صحفي، سدنة وحرس المسجد الإبراهيمي على يقظتهم وحرصهم وانتباههم لهذه المحاولات، رغم ما يتعرضون له من مضايقات وعقوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل سريعا لإيقاف الهجمات المبرمجة التي تستهدف الحرم الإبراهيمي من قبل المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال.