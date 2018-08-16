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الكرملين: بوتين قد يجتمع مع أردوغان وروحاني الشهر المقبل

16.08.2018 06:23 PM
الكرملين: بوتين قد يجتمع مع أردوغان وروحاني الشهر المقبل

وطن-وكالات: قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مع زعيمي تركيا وإيران في بداية أيلول/ سبتمبر.

واجتمع الزعماء الثلاثة في نيسان/ أبريل في قمة في أنقرة حيث ناقشوا التطورات في سوريا.

وأضاف ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في حديث للصحفيين اليوم: "بعد أن يتم تنسيق جداول عمل الرؤساء الثلاثة عبر القنوات الدبلوماسية، سنحيطكم علما" بموعد القمة.

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