الكرملين: بوتين قد يجتمع مع أردوغان وروحاني الشهر المقبل
16.08.2018 06:23 PM
وطن-وكالات: قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مع زعيمي تركيا وإيران في بداية أيلول/ سبتمبر.
واجتمع الزعماء الثلاثة في نيسان/ أبريل في قمة في أنقرة حيث ناقشوا التطورات في سوريا.
وأضاف ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في حديث للصحفيين اليوم: "بعد أن يتم تنسيق جداول عمل الرؤساء الثلاثة عبر القنوات الدبلوماسية، سنحيطكم علما" بموعد القمة.