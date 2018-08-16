الرئيس السوري وزوجته يزوران أنفاق جوبر بحلتها الجديدة

وطن-وكالات: زار الرئيس السوري بشار الأسد والسيدة عقيلته أحد أنفاق الموت التي حفرها المسلحون في حي جوبر في الغوطة الشرقية لدمشق بحلتها الجديدة، واطلع على الاعمال التي قام بها الفنانون السوريين خلال الفترة الماضية، من أعمال نحت وتشكيلات فنية، داخل أكبر الأنفاق التي كان يتسخدمها الإرهابيون لقصف العاصمة دمشق وزرع الرعب في صفوف المدنيين.

وجال الرئيس الأسد والسيدة أسماء في أحد الأنفاق مع فناني فريق "آرام" الذين أضاؤوا النفق بلوحات نحتية فنية على جدرانه، بعد أن حملت لسنوات بصمات وسواد الإرهاب.

الأفكار التي جسدها الفنانون السوريون على جدران النفق تمحورت حول تضحيات رجال الجيش العربي السوري والجندي المجهول وتاريخ سورية القديم والحديث.

وكان 18 فناناً سورياً قاموا بتحويل الأنفاق، التي استخدمها مسلحوا جبهة النصرة وفيلق الرحمن الإرهابيان للتنقل ونقل المؤن والذخائر في حي جوبر الدمشقي وتمت إعادة السيطرة عليها في آذار الماضي، إلى “متحف” للفنون التشكيلية .