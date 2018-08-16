تونس: منع سفينة اسرائيلية من الرسو بميناء رادس

وطن-وكالات: أجبر الاتحاد العام التونسي للشغل مع نشطاء من حركة مقاطعة "إسرائيل" (bds) الخميس، السفينة "كورنوليوس أ"، التي تعمل لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية زيم (ZIM) على العودة وعدم الرسو وإنزال حمولتها في ميناء رادس التونسي.

وكان الاتحاد قد دعا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كافّة أعوان الديوانة والحرس إلى منع السفينة من دخول المياه الإقليمية التونسية.

وحذر اتحاد الشغل من أن السفينة "كورنوليوس أ" التي تعمل لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) ستحاول الرسو في ميناء رادس يوم 18 الجاري.

كما جدد دعوته لهياكله النقابية في كل الموانئ التونسية إلى رفض تفريغها أو شحنها أو تمكين طواقمها من تدنيس موانئنا، كما ورد في نص النشرة على صفحة الاتحاد في "فيسبوك".