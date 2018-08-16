وزيرا الاتصالات الفلسطيني والروسي يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله-وطن: بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، مع نظيره الروسي قسطنطين نوسكوف، بمقر وزارة الاتصالات الروسية في العاصمة موسكو اليوم الخميس، استكمال وتطوير أشكال التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، مراجعة ملف العلاقات الثنائية، بما فيها تطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات الرئيس محمود عباس، وحرص القيادة السياسية في كل من دولة فلسطين وروسيا الاتحادية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

‎وأطلع الجانب الفلسطيني، الشريك الروسي على مجمل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمعوقات الناجمة عن واقع الاحتلال، وقدم عرضاً موسعاً عن تطور الحياة الاقتصادية وقطاعاتها المختلفة، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساهمة هذا القطاع في تطوير الجوانب المختلفة في بنى دولة فلسطين التي تشهد ابداعاً وتطوراً خلاقاً باعتراف مجمل الدول والمؤسسات الدولية المتخصصة ، ومن ضمنها الروسية.

‎بدوره ، قدم وزير الاتصالات الروسي نوسكوف، عرضاً موسعاً للقطاعات الروسية في حقلي الاتصالات والتكنولوجيا، وأبدى استعداد بلاده الأكيد للتعاون مع الشريك الفلسطيني، بما في ذلك في مجال الخدمات البريدية والتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية وسواها، انطلاقاً من موقف القيادة الروسية المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته حتى تجسيد تطلعاته المشروعة.

وقدم الوزير علام، دعوة لنظيره الروسي لزيارة دولة فلسطين، وكذلك لشركات روسية تنوي التعاون والاستثمار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في دولة فلسطين.

وأشاد علام ، بأهمية هذه المباحثات التي وصفها بالإيجابية والمثمرة والتي اتسمت بروح من التنسيق والتعاون المشترك مع نظيره الروسي، وأعرب عن ثقته في الوصول إلى الأهداف المشتركة التي تسعى إليها كل من دولة فلسطين وروسيا الاتحادية لتحقيق المزيد من التعاون والنجاحات في تنفيذ الاتفاقات وإيجاد أشكال جديدة من الشراكة المثمرة .

إلى ذلك التقى الوفد الفلسطيني مع رؤساء وممثلي الشركات الروسية المتخصصة في مجال البرمجيات والحكومة الالكترونية وغيرها من القطاعات في سبيل تعزيز أشكال التعاون والشراكة الثنائية، بما في ذلك في حقل الاستثمار.

من جانبه أوضح السفير نوفل، أن زيارة وزير الاتصالات تندرج في سياق استكمال أعمال اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة، والتي ستعقد اجتماعاتها المنتظرة في فلسطين في غضون الشهرين المقبلين، بهدف تكريس وتطوير كافة أشكال التعاون الثنائي وعلى كافة الأصعدة، واطلاقها إلى مدارات جديدة من الشراكة .

كما أكد نوفل أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة جديدة من أشكال التعاون المثمر والشراكة الخلاقة بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، بما في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تشكل قطاعاً واعداً ومتميزاً في دولة فلسطين.

يذكر ان الوزير علام يزور روسيا على رأس وفد فلسطيني، بدعوة رسمية من وزارة الاتصالات الروسية.

ويضم الوفد كلاً من مدير عام الاتصالات فلوريد الزربة، ومدير عام المعلومات جميل الزغارنة.