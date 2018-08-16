الاحتلال يفرج عن 4 صيادين اعتقلهم ببحر بيت لاهيا فجرًا

غزة-وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس، عن أربعة صيادين اعتقلتهم فجرًا في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر" إن الاحتلال أبقى على قوارب الصيادين المُفرج عنهم محتجزة عنده.

وأفاد بأن الصيادَيْن محمد أحمد زايد ونجله تامر تعرضا لإصابة بأعيرة مطاطية أطلقها عليهم جنود الاحتلال خلال عملية اعتقالهم.

وتفتح بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها بشكل يومي على قوارب الصيادين، كما تطاردهم الزوارق الحربية في عرض البحر وتعتقل عددًا منهم؛ ضمن مساعي الاحتلال للتضييق عليهم في أرزاقهم وتنغيص حياتهم.

(صفا)