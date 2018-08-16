بعد 19 عامًا .. الاحتلال يفرج عن الأسير سامي عريدي من عرابة

جنين-وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير سامي عيسى عريدي (38 عاما)، من بلدة عرابة جنوب محافظة جنين، بعد قضاءه 19 عاما داخل سجون الاحتلال.

وقال عريدي لحظة الإفراج عنه، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان الأسرى، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل من الاتفاقيات بتحسين ظروف الاعتقال. وأكد أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية.

وناشد أبناء شعبنا لبذل مزيد من الحراك والتضامن مع الأسرى.