واشنطن تتوعد أنقرة: إطلاق القس أو عقوبات أخرى

وطن-وكالات: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا، إذا لم تفرج عن القس الأميركي المحتجز لديها أندرو برانسون.

وقال منوتشين خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الخميس، "لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

ويعد الوعيد الأميركي تصعيدا جديدا في أزمة التوتر بين البلدين، التي قرر على إثرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات من المعادن التركية.