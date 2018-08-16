مصر تهوي في التصنيف الدولي للفيفا

وطن-وكالات: هوى المنتخب المصري لكرة القدم 20 مركزا في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الصادر الخميس، بينما حافظ المنتخب التونسي على الصدارة بين المنتخبات العربية، بعد مشاركتهما في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبات منتخب "الفراعنة" في المركز 65، بعد خروجه من الدور الأول للمونديال الذي كان يشارك فيه للمرة الأولى منذ 28 عاما، بخسارته مبارياته الثلاث في المجموعة الأولى.

أما المنتخب التونسي الذي خرج أيضا من الدور نفسه بعد خسارتين وفوز، فتراجع ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد ليصبح في المرتبة 24، إلا أنه بقي الأفضل تصنيفا بين المنتخبات العربية والأفريقية.

في المقابل، تراجع المنتخب المغربي الذي خرج أيضا من الدور الأول لمونديال روسيا بعد هزيمتين وتعادل في المجموعة الثانية، خمسة مراكز، ليصبح في المركز 46 عالميا.

كما تراجعت السعودية التي خرجت من الدور الأول للمونديال بعد خسارتين وفوز، ثلاثة مراكز لتصبح في المركز 70 عالميا.

وعلى صعيد القارة الآسيوية، حافظت إيران على مركز الصدارة، وأصبحت في المركز 32 عالميا بعد تقدمها خمسة مراكز.

وتصدرت فرنسا المتوجة الشهر الماضي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، التصنيف متقدما ستة مراكز.

وفي ما يأتي التصنيف الدولي لأبرز المنتخبات العربية، مع الإشارة بين مزدوجين إلى عدد مراتب التقدم أو التراجع:

24- تونس (-3)

46- المغرب (-5)

65- مصر (-20)

66- الجزائر

70- السعودية (-3)

73- سوريا

77- الامارات

79- لبنان

84 - سلطنة عمان

89- العراق

98- قطر

99- فلسطين

101- ليبيا

110- الأردن

113- البحرين

128- السودان

133- اليمن

159- الكويت