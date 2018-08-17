الاحتلال يعتقل نجل الشهيد أبو صبيح على حاجز قلنديا

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، الشاب صبيح أبو صبيح، نجل الشهيد مصباح أبو صبيح، على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وكان والده الشهيد مصباح نفّذ في التاسع من تشرين أول/ أكتوبر 2016، عمليتي إطلاق نار من داخل مركبته التي كان يستقلها قرب "القيادة القُطرية" التابعة للاحتلال، وأخرى في مكان قريب منها في حي الشيخ جراح بالقدس، وشرع بإطلاق الرصاص صوب المستوطنين وقوات الاحتلال.

وما زال جثمان الشهيد أبو صبيح محتجزًا في ثلاجات الاحتلال مع عدد أخر من جثامين شهداء من القدس والضفة الغربية المحتلة، وترفض سلطات الاحتلال تسليمها كعقاب للعائلات بسبب تنفيذ أبنائهم عمليات فدائية أو محاولاتهم القيام بذلك.