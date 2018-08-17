ماكرون للسيسي: فرنسا تدعم تهدئة في غزة

وطن- وكالات: قالت وكالة الأنباء الفرنسية مساء أمس الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المصرية للوصول إلى اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة أن الرئيسين شدّدا خلال اتصال هاتفي "على ضرورة الإسراع في نزع فتيل التصعيد و(تأمين) دعم إنساني في غزة".

ونقلت أن ماكرون "أشاد بالجهود المصرية للمضي قُدمًا في المصالحة بين الفلسطينيين، وضمان هدنة في غزة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين".

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة منذ أسابيع لقاءات ماراثونية بين حركة حماس والمخابرات المصرية؛ لبحث جهود المصالحة الداخلية الفلسطينية والوصول إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووصلت الثلاثاء الماضي وفود عن الفصائل الفلسطينية المختلفة عدا حركة فتح إلى القاهرة لمناقشة ملفات مهمّة، أبرزها المصالحة والتهدئة والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.