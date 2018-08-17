تكلفته تبلغ 92 مليون دولار.. واشنطن تؤجل عرض عسكري بطلب من ترامب

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تأجيل عرض عسكري أمر الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، بتظيمه لتكريم الجنود الأمريكيين القدامى.

وقال متحدث الوزارة الكولونيل روب مانينغ إنه تم بالاتفاق مع البيت الأبيض تأجيل العرض العسكري حتى 2019 بعد أن كان مقررًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وبينما لم يقدّم مانينغ أي سبب مباشر بشأن تأجيل العرض العسكري الذي كان ترامب يلح على تنظيمه، ربطت وسائل إعلام أمريكية القرار بالتكلفة العالية للعرض.

وأشارت التقارير أن كلفة العرض العسكري في العاصمة واشنطن على الحكومة الفدرالية، قد تصل 92 مليون دولار.

وفي وقت سابق، تحدّثت أنباء عن أن ترامب طلب تنظيم العرض بعد تأثره من عرض فرنسي بباريس شارك فيه بدعوى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تموز/يوليو 2017، بمناسبة يوم الباستيل.

(الأناضول)