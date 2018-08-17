عالقون في العريش يناشدون مصر بحل أزمتهم قبل إجازة العيد

وطن- وكالات: ناشد مواطنون مسجلون للسفر عبر معبر رفح البري، وعالقون في منطقة العريش بسيناء، السلطات المصرية بالعمل على إنهاء أزمتهم قبل دخول إجازة عيد الأضحى المبارك المقررة يوم الاثنين القادم.

يشار إلى أن داخلية غزة نشرت كشف بأسماء المسافرين لغاية الباص التاسع، وتم مغادرة سبع باصات ولم يتبق سوى باصين إلى جانب حملة الجوازات والاقامات والتنسيقات، فيما يتواجد العشرات على الجانب المصري ينتظرون العودة للقطاع، ويخشون أن يغلق المعبر دون تمكينهم من دخول القطاع.

ودعا المسافرون السلطات المصرية للعمل على تمكين المسافرين من القطاع والعائدين إليه، قبل إجازة العيد لحاجتهم الماسة للسفر والعودة.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة الأسبوعية، فيما أعلنت إدارة معبر رفح البري عن إغلاق المعبر بدءاً من يوم الاثنين بسبب عيد الأضحى المبارك.