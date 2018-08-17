لحظة الافراج عنها.. الاحتلال يحول الأسيرة فداء اخليل للاعتقال الاداري

الخليل- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال حولت الأسيرة فداء اخليل (23 عاماً) من محافظة الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وذلك في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنها.

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة اخليل معتقلة منذ تاريخ التاسع والعشرين من أيار/ مايو 2018 بتهمة التحريض وقد صدر بحقها حُكماً بالسّجن الفعلي لمدة 95 يوماً، علماً أنها أسيرة سابقة قضت نحو عام.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين قرابة (430) أسيراً.