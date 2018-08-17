الاحتلال يهاجم زعيم حزب العمال البريطاني مجدداً لتأييده الفلسطينيين

وطن- وكالات: ساقت حكومة الاحتلال اتهامات جديدة بحق زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، وقالت إنها عثرت على صورة جديدة، تظهره وهو يقف قرب مسؤول فلسطيني قبل أسابيع من عملية في القدس.

ونشر موقع "تايمز أوف اسرائيل" صورة لكوربين وهو يقف في عام 2014 إلى جانب مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، أثناء مراسم لإحياء ذكرى استشهاد عناصر في منظمة "أيلول الأسود" شاركوا في عملية ميونيخ عام 1972.

وأثارت الحملة المتواصلة على كوربين وعلى مشاركته في أكتوبر عام 2014 في وضع إكليل من الزهور على أضرحة منفذي العملية، ردود فعل غاضبة من قبل يهود في بريطانيا وسياسيين في دولة الاحتلال على حد سواء.

وحول ذلك، قال كوربين لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "لقد كنت حاضرا عند وضع (الأكاليل). لا أعتقد أنني شاركت بالفعل في ذلك".

وهاجم رئيس حزب العمال منتقديه أيضا، موجها انتقادات لاذعة لدولة الاحتلال بعد أن قام رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمهاجمته. وقال كوربين إن "مزاعم (نتنياهو) بشأن أفعالي وكلماتي غير صحيحة" و"ما يستحق إدانة لا لبس فيها هو قتل أكثر من 160 متظاهرا فلسطينيا في غزة من قبل القوات الإسرائيلية في شهر مارس، بينهم عشرات الأطفال".

الكشف عن مشاركة كوربين في هذه المراسم كان حلقة ربما ليست الأخيرة في سلسلة حملات تشنها دولة الاحتلال على الناشط الاشتراكي المخضرم، بعد ظهور مقطع فيديو قبل أيام يظهر فيه كوربين وهو يقول في مقابلة أجرتها معه قناة Press TV الإيرانية في عام 2011، إن "هيئة الإذاعة البريطانية" (BBC) منحازة لإسرائيل".

وجاءت هذه التقارير بعد تدقيق مكثف في ماضي كوربين وتصريحاته حول دولة الاحتلال.