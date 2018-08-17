164 هندياً ضحايا الفيضان

وطن- وكالات: ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم، أن عدد ضحايا الفيضان في ولاية كيرالا جنوب غربي الهند قد بلغ 164 شخصا، بينهم مئة قضوا خلال الساعات الـ36 الأخيرة.

وكتب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على تويتر: "في وقت لاحق من هذه الليلة، سأذهب إلى ولاية كيرالا لتقييم الوضع المحزن هناك".

ومن جانبها، دعت سلطات الولاية اليوم السكان لتوخي الحذر ورفعت حالة الطوارئ في المنطقة إلى المستوى الأحمر وهو أعلى مستويات الخطر.

وتشتهر ولاية كيرالا بشواطئها ومزارع الشاي فيها، فيما تعاني سنويا من الأمطار الغزيرة والفيضانات، إلا أن الأضرار الناجمة عن السيول هذا العام، كانت غير مسبوقة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الأمطار تسببت بفيضان أكثر من 44 نهرا، وتدمير 33 سدا و10 آلاف كيلومتر من الطرق وألحقت الضرر بعشرات آلاف البيوت.