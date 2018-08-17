بالأسماء: فلسطينيون يترشحون للانتخابات السويدية العامة

ستوكهولم- وطن: رشح العديد من اللاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمات اللجوء في سوريا، أنفسهم للمنافسة في الانتخابات البرلمانية والمحلية السويدية العامة لعام 2018، التي ستجري في التاسع من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد حصولهم على الجنسية السويدية، وهي المرة الأولى التي يحصلون فيها على هذا الحق بعد أن كانوا محرومين من الإدلاء بأصواتهم وترشهم في سوريا والدول العربية بحجة التوطين وحق العودة، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

سبعة لاجئين فلسطينيين سوريين هم: أميل صرصور ابن مخيم اليرموك الذي رشح نفسه عن قائمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ابنته ديمة، مرشحة لانتخابات عضوية المجلس البلدي لمدينة أوبسالا، ضمن قائمة حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي، وأسامة تميم ابن مخيم اليرموك المرشح عن قائمة الحزب اليسار، لعضوية المجلس البلدي الكومون في مدينة أومول، وجهاد حميد ابن مخيم اليرموك، مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بلدية سفيدالا، وطارق جلبوط ابن مخيم اليرموك، ونضال جبر، وعلا جبر من أبناء مخيم اليرموك ايضاً مرشحين عن قائمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لعضوية المجلس البلدي الكومون في مدينة أومول، سيخوضون الانتخابات السويدية القادمة، بعد أن تمكنوا التكيف والاندماج والتطور في ميادين شتى وتحقيق النجاح الذي ينشدونه، حيث وضعوا برامج انتخابية تضمنت حمل هموم اللاجئين وتقديم الخدمات لهم وللمواطنين وللبلد عموماً.