فيديو | الوطني يتعادل مع هونج كونج ويصعد للدور الثاني

وطن- وكالات: خطف المنتخب الوطني الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم بطاقة للدور الثاني، بعد تعادله أمام منتخب هونج كونج بهدف لمثله، وذلك الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة والأخيرة للوطني بالمجموعة الأولى لدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا وتختتم منافساتها في الأول من سبتمبر المقبل، ليتصدر الوطني المجموعة "مؤقتاً" برصيد ثمان نقاط.

وسجل هدف الوطني محمود يوسف في الدقيقة 16، وعادل لهونج كونج كا واي لام بالدقيقة 57، ليصل رصيد هونج كونج إلى 7 نقاط بالمركز الثاني من 3 مباريات.