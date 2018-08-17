10 إصابات برصاص الاحتلال شرق غزة ورفح

غزة- وطن: أصيب، ظهر اليوم، 10 شبان على الأقل بأعيرة نارية في القدم أطلقتها قوات الاحتلال تجاه المشاركين بفعاليات مسيرات العودة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وشارك المواطنون في قطاع غزة، بعد عصر اليوم، في فعاليات جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى" ضمن الجمعة الـ 21 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت في وقت سابق الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق في مخيمات العودة شرقي حدود القطاع.

وجددت تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت الهيئة استمرار المسيرات كمسيرات شعبية وسلمية تحمل رسالة شعبنا إلى العالم، لحماية حقنا بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

ويخرج الفلسطينيون في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وبلغ اجمالي عدد شهداء المسيرات العودة 158 شهيدًا، ونحو 17 ألف جريح.