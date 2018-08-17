بعثة منتخبنا الوطني تصل كابول للقاء نظيره الأفغاني وديا

وطن: وصلت صباح اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، إلى العاصمة الأفغانية كابول، للقاء نظيره الأفغاني وديا، يوم الأحد المقبل.

وكان في استقبال البعثة عدد من أعضاء الاتحاد الأفغاني لكرة القدم، وجمع كبير من الرياضيين الأفغان.

ويأتي اللقاء في إطار استعدادات منتخبنا لكأس آسيا التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة، مطلع العام المقبل.

ويخوض "الفدائي" في هذا الإطار العديد من المباريات الاستعدادية حتى موعد الاستحقاق الآسيوي.