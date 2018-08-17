إصابة العشرات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية

وطن: أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.