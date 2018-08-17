5 أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل خمسة أسرى من محافظة جنين اليوم الجمعة، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وذكر نادي الأسير أن الأسرى هم:

-عزام نبيل سعيد ذياب من بلدة كفر راعي جنوب جنين ومحكوم مدى الحياة دخل عامه الـ18 في الأسر.

-الأسير احمد واصف صدقي ابو حنانه من بلدة عرانة ومحكوم مدى الحياه دخل عامه الـ10 في الأسر.

-الأسير رداد عبدالله علي عارضة من بلدة عرابة دخل عامه الـ 20 وهو محكوم 20 عاما.

-الاسير محمد عدنان سليمان مرداوي من بلدة عرابة دخل عامه الـ 20 ومحكوم 28 عاما.

-الأسير أشرف حنايشه من قباطية دخل عامه الـ13 ومحكوم مدى الحياة .