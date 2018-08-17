الدفاع المدني يخمد حريقا طال 50 شجرة مثمرة جنوب جنين

وطن: اخمد طاقم الدفاع المدني في مركز قباطية اليوم الجمعة، حريقا نشب في أعشاب وامتد ليطال 50 شجرة زيتون وبعضا من اشجار اللوزيات في ارض جبلية في منطقة الجربا جنوب جنين .

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، انه وفور البلاغ عن الحريق توجه طاقم الإطفاء إلى المكان وعمل على اخماد النيران وحصرها وحماية العديد من الاشجار والاراضي الزراعية المجاورة .

وناشد الدفاع المدني، المواطنين ضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث مما يقلل من حجم الخسائر.