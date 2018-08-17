فيديو .. الإحتلال يطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة

رام الله - وطن: اطلقت قوات الإحتلال النار على فلسطيني ظهر اليوم الجمعوة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب باب المجلس في البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية ان شرطة الاحتلال استنفرت عناصرها في البلدة القديمة في القدس، دون ان ترد اي معلومات حول الوضع الصحي للشاب الذي جرى اطلاق النار عليه.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اغلقت عددا من بوابات المسجد الأقصى وهي باب السلسلة والمجلس والقطانين والغوانمة.