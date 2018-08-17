شهيدان برصاص الاحتلال في قطاع غزة

وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد الشاب كريم فطاير (30 عاما) برصاص الاحتلال شرق البريج، وسعدي اكرم معمر 26 عام شرق رفح

وقالت وزارة الصحة إن الشاب كريم فطاير (30 عامًا) استشهد إثر إطلاق الاحتلال النار عليه شرق مخيم البريج وسط القطاع.

كما اعلنت وزارة الصحة أصابة 165 شابا بجراحٍ بينهم 26 بالرصاص الحي في الجمعة الـ 21 على التوالي التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "ثوار من أجل القدس والأقصى".

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة دعت الفلسطينيين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات للتأكيد على حق العودة، ورفضا للإجراءات التي تتخذ بحق للاجئين.