مئات المواطنين يؤدون صلاة المغرب امام باب الأسباط والكسواني يدعو للاعتصام امامه

رام الله - وطن: دعا مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني إلى الاعتصام والصلاة أمام باب الأسباط حتى فتح بوابات المسجد الأقصى التي اغلقتها قوات الاحتلال مساء اليوم.

ولقيت دعوة الكسواني استجابة كبيرة، حيث أدى مئات المواطنين صلاة المغرب في محيط باب الأسباط بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وطرد المصلين منه.

وافادت مصادر محلية بأن المصلين اعتصموا في محيط باب الأسباط مطالبين بإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى.

من جانبه، قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي إن الاحتلال يبيت شرا للمسجد الأقصى، وينتظر أي حدث لإغلاقه ومنع المسلمين أصحاب الحق الوحيد بالمسجد الأقصى من الصلاة فيه بحرية.

وأضاف "نحن نعترف بسلطة واحدة على المسجد الأقصى وهي سلطة الأوقاف الاسلامية، ومن حقنا أن نصلي فيه بحرية دون معيقات الاحتلال وأجهزته الأمنية"، مؤكدا "أننا سنستمر باتصالاتنا لإبراز خطورة ما يخطط للمسجد الأقصى المبارك".

ووجه الرويضي التحية للمصلين الذين قرروا أداء صلاة المغرب في باب الأسباط، رفضا لإغلاق المسجد الأقصى ومحاولة طرد حراسه ومنع رفع الأذان به.