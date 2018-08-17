بحر: ندعم التهدئة التي تفك الحصار وترفع العقوبات وتوحد شعبنا غزة

وطن: قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن المجلس يدعم التهدئة التي تفك الحصار وترفع العقوبات وتوحد شعبنا.

وأكد بحر خلال مشاركته في مخيمات العودة شرق مدينة رفح أن المجلس يدعم المصالحة الفلسطينية ويؤكد على انجازها للحفاظ على وحدة شعبنا وأرضه، مشددا أن المصالحة ضرورة وطنية.

ولفت إلى أن مفاوضات التهدئة مستمرة تحت معادلة المقاومة التي فرضتها الدم بالدم والقصف بالقصف، وتابع " على الاحتلال أن ينصاع لأوامر المقاومة".

وأكد أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.