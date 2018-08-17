أوقاف القدس: صلاة الفجر ستؤدى داخل المسجد الأقصى المبارك

وطن: أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن صلاة الفجر ستقام في المسجد الأقصى المبارك عقب إغلاقه لعدة ساعات، منعت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين إلى المسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء.

وكانت قوات الاحتلال أخلت المواطنين بالقوة من أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الجمعة، واعتقلت أربعة شبان من محيطه.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في المنطقة بالضرب والشتم، وأجبرت المواطنين على دخول منازلهم وعدم الخروج منها.

ورفض المواطنون أداء صلاة العشاء قرب باب الأسباط وأصروا على أدائها داخل المسجد الأقصى، قبل أن تعتدي عليهم قوات الاحتلال وتبعدهم عن المنطقة بالقوة.