مقتل الشاب "مالك قطوشة" بشجار عائلي غرب بيت لحم

بيت لحم- وطن: قتل المواطن مالك جعفر قطوشة (23عاما) بعيار ناري اثناء شجار عائلي وقع فجر اليوم السبت، في بلدة بتير غرب بيت لحم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شجارا اندلع في ساعات الفجر الاولى بين اشخاص من عائلتين بالبلدة اطلقت خلاله عدة اعيرة نارية اصابت احداها المواطن قطوش ونقل على اثرها لمشفى الجمعية العربية وبعد وصوله بلحظات اعلن الاطباء عن وفاته، فيما دفعت الاجهزة الامنية بتعزيزات كبيرة الى البلدة ومازالت تعمل لتطويق الشجار والسيطرة عليه واحضار الاشخاص المتسببين فيه .

وبيّن ارزيقات ان عددا من المنازل والمركبات احرقت بعد اعلان وفاة الشاب، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الشجار واسبابه. وقرر رئيس النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح .

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة ضبط النفس وافساح المجال امام الاجهزة الامنية للعمل واحضار المشتبه به بالقتل والمتسببين في الشجار.