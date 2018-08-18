الاحتلال يعيد فتح بوابات الاقصى

القدس- وطن: أعاد جنود الاحتلال الإسرائيلي فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم السبت، بعد اغلاقه لساعات.

وادى العشرات من المصلين صلاة الفجر داخل المسجد الاقصى وباحته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى في أعقاب استشهاد شاب من مدينة أم الفحم، عصر الجمعة، بعد أن أطلقت عليه شرطة الاحتلال النار بزعم أنه حاول طعن أحد أفراد الشرطة.

وفي أعقاب استشهاده اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المعتصمين في الأقصى، كما اعتدت على المتواجدين في المكان، وحاولت تفريقهم بالقوة.