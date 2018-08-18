حماس: استئناف مباحثات القاهرة بعد إجازة عيد الأضحى

غزة- وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه جرى الاتفاق على استئناف الفصائل الوطنية اجتماعاتها في القاهرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمواصلة المباحثات وصولا لتحقيق أهداف شعبنا في الوحدة وكسر الحصار.

وأوضح حسام بدران، عضو وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القاهرة، أن المباحثات جرت بشكل ثنائي مع الأشقاء المصريين، ومع كل الفصائل الفلسطينية، وتركزت حول ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة بما يحقق وحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز صموده في وجه المحتل الغاصب.

وأضاف بأن المباحثات تناولت أيضا سبل بناء بيئة فلسطينية مناسبة لتحقيق ذلك، وفِي مقدمتها رفع الإجراءات العقابية المفروضة على شعبنا في قطاع غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة الشامل الموقع عام 2011، ومخرجات اتفاق بيروت يناير 2017.

وأشار إلى أن المباحثات ركزت على آليات تثبيت وقف إطلاق النار المعلن عام 2014 بما يحقق كسر الحصار عن قطاع غزة، وبما يضمن رفع المعاناة عن شعبنا الصامد، ولقد اتسمت المباحثات بالجدية والحرص الكبير على تحقيق طموحات شعبنا وآماله. كما قال.

وثمّن بدران الروح الوطنية العالية المسؤولة لقادة الفصائل الفلسطينية المجتمعين في القاهرة، الذين رسموا لوحة وطنية توافقية تبشر بمستقبل أفضل دون إقصاء أو تهميش لأحد.