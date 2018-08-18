جمعيات استيطانية تدعو لاقتحام جماعي للاقصى غداً

القدس- وطن: دعت منظمات الهيكل المزعوم، المستوطنين، للمشاركة في اقتحام جماعي للمسجد الأقصى، غدًا الأحد، من أجل إقامة ما تسمى "صلوات التوبة" بشكل علني، معتبرة أن "زمان أداء هذه الصلوات في الأقصى قد حان الآن".

و"صلاة التوبة"، أو "سليخوت"، هي مجموعة نصوص توراتية يرددها اليهود قبل الفجر، أوليلاً قبيل منتصف الليل، وتبدأ مع بداية شهر أيلول وفق التقويم العبري، لكن منظمات الهيكل تُخالف العقيدة اليهودية بدعوتها لأداء هذه الصلوات في الأقصى نهارًا خلال الاقتحامات المنوي تنفيذها غدًا.

وتتزامن هذه الصلوات مع اقتراب حلول عيد الأضحى الذي يُفترض أن تمنع فيه سلطات الاحتلال اقتحامات المستوطنين للأقصى.