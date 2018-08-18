وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة

وطن: توفى صباح اليوم السبت كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

وكان عنان يبلغ من العمر 80 سنة، وقد أصبح سابع أمين عام للأمم المتحدة وهو الأول الأفريقي الأسود - الذي يخدم فترتين من 1997 إلى 2006.

وولد كوفي عنان في مدينة كوماسي غانا، وكوفي أنّان اسم مركب، حيث تعني كلمة كوفي يوم الجمعة وتعني كلمة أنّان الرابع، ويوم الجمعة هو اليوم الذي ولد فيه، والرابع هو ترتبه بين اخوته وقد وضع خطة استراتيجية لإنهاء الأزمة السورية عام 2012، ولكنّها باءت بالفشل قبل أن يقرّ بفشلها. عنان من مواليد 8 نيسان/أبريل 1938، في كوماسي، غانا.

وهو متزوج من ناني عنان، وهي محامية أصلا وفنانة حاليا، ولديهما ثلاثة أولاد.