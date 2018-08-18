فلسطين تحصد جائزة الاتحاد الأوروبي "التكنولوجيا المدنية من أجل الديمقراطية" على مستوى العالم

رام الله- وطن: حصد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جائزة الاتحاد الأوروبي (civic tech for democracy) على مستوى العالم من بين 70 مبادرة دولية أخرى، وذلك عن مبادرته باستخدام التكنولوجيا وقنوات التواصل الاجتماعي لتعزيز قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة المجتمعية، من أجل ضمان تحقيق الممارسات الفضلى في الحوكمة الرشيدة وتعزيز الديمقراطية.

وقد طرق الائتلاف باب الترشح لتمثيل فلسطين على المستوى الدولي، بهويته الوطنية المكتسبة محليا وإقليميا كحركة مجتمع مدني يسعى لمكافحة الفساد، ويعزز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، إضافة لكونه العضو الفلسطيني الوحيد الحائز على عضوية كاملة لمنظمة الشفافية الدولية.

وقد شارك أمان في الجائزة بثيمة الحملة الإلكتروني (Boost Integrity Block Corruption)، والتي تعزى باستخدام عصري لوسائل التواصل الرقمية بهدف زيادة المبلّغين عن الفساد، ورفض المواطن الانخراط بأيّ من أشكاله.

وكان ائتلاف أمان قد اصدر بيانا تقدم خلاله بجزيل الشكر والعرفان لكل من صوّت لصالح فلسطين وعلى ثقة المواطنين بالائتلاف ما يعكس قدرة أمان على التأثير والتغيير في المجتمع. وقد أعرب الائتلاف عن خالص امتنانه لشركائه المحليين والدوليين، وجميع الأصدقاء والداعمين في القطاعين العام والخاص ولكل من ساهم بتعزيز مكانة فلسطين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.