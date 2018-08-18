الشعبية والديمقراطية لوطن: منطق التفرد مستحكم في المنظمة والقيادة تستخدم المركزي لتمرير قرارات

رام الله- وطن: قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة لوطن، تعقيبا على قرارت المجلس المركزي التي صدرت أمس، ان بيان المركزي لم يأت بأي جديد وهو يعبر عن الازمة التي تعيشها مؤسسات منظمة التحرير ومنطق التفرد السياسي والتنظيمي والاداري والمالي في مؤسسات المنظمة.

وأضاف شحادة ان اي قرارات من هذا القبيل عاجزة عن علاج الازمة الوطنية الراهنة.

وأوضح شحادة انه كان الاولى بالمجلس ان يكلف الرئيس بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من اجل الاعداد لعقد مجلس وطني توحيدي وفقا لقرارات التوافق الوطني ومخرجات لجنة بيروت في يناير 2017، الامر الذي يفتح الطريق لمغادرة اوسلو والتزماته ويفتح الطريق لتنفيذ قرارت المؤسسات الوطنية الجامعة وخصوصا قرارت المجلس المركزي لعام 2015.

وأشار الى ان ذلك يؤسس لاستراتيجية وطنية بديلة لاتفاقيه اوسلو والتزامتها ويفتح الطريق لبناء مؤسسة وطنية جامعة تمكن بناء جبهة وطنية متحدة وقيادة وطنية موحدة.

ومن جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش لـوطن، إن قرارات المجلس المركزي بشكل عام لا تختلف كثيرا عن قرارات المجلس الوطني، في دورته الـ23، لكن مشكلتنا ليست مع القرارات وإنما بالصياغات العمومية احيانا التي تجعل هذه القرارات توصيات وأفكار ليست قرارات للتنفيذ.

وأضاف "هذه المشكلة عانينا منها منذ قرارات المجلس المركزي في شهر أذار 2015، ثم المجلس المركزي بداية هذا العام، وحتى قرارات الوطني".

وتابع أبو غوش "هي قرارات إيجابية بشكل عام ولكنها تحال إلى لجان، واللجان تحيلها إلى هيئات وهكذا، بما يعكس حالة من المماطلة والتسويف والذي قد يكشف عن حالة من التردد من التنفيذ الفعلي لهذه القرارات".

وقال إن المشكلة الأخرى هي أن المجلس انعقد في ظل حالة انقسام واضحة وبالتالي يؤكد أن طريقة تعامل القيادة مع المجلس المركزي هي طريقة استخدامية، فقط يستدعى عند الحاجة لتمرير قرارات أو التغطية على توجهات، وهذا ينمعن عدم احترام الهيئات والمؤسسات وقراراتها، ويوسع الفجوة بين فصائل العمل الوطني من جهة، وهذه المؤسسة الوطنية وعموم الشعب من جهة أخرى.

وأوضح أبو غوش "لدينا مشكلة كبرى في قطاع غزة، تجاه الانفراد باتفاق تهدئة بين حماس واسرائيل في ظل هذا الوضع المأزوم جدا، إذ لا ينبغي التعامل بهذا الشكل الفردي المنغلق على الاخر الوطني، وسيؤدي الى تعميق الشرخ والانقسام".