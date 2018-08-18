الإغاثة الطبية في محافظات غزة تختتم مخيماتها الصيفية للعام 2018

غزة- وطن: اختتمت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في محافظات غزة مخيماتها الصيفية للعام 2018 التي استمرت لأسبوعين تحت عنوان "يلا نفرح".

ونظمت الإغاثة الطبية حفلاً خاصاَ بانتهاء مخيماتها بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والرسمي والمئات من الأطفال وذويهم، في قاعة نادي تشامبيونز بمدينة غزة.

وتضمن الحفل العديد من الفعاليات الترفيهية التي قدمتها مجموعات منتخبة وموهوبة من الأطفال المشاركين في المخيمات.

وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة د. عائد ياغي ،إن هذه المخيمات التي انطلقت وفق استراتيجية ثابتة للإغاثة الطبية الفلسطينية ، وفرت وقتاً ملائماً للأطفال المشاركين لتحسين الحالة النفسية ومنحتهم فرصة من اللهو والفرح في ظل حالة الحرمان التي يشعرون بها، خصوصاً الذين يقطنون في مناطق مهمشة.

وأضاف د . ياغي ، إن عدد المشاركين في هذه المخيمات لهذا العام بلغ "835 طفل وطفلة" شاركوا في سبعة مخيمات صيفية موزعة على كافة المحافظات، وأشرف عليها 85 منشط ومنشطة .

وتقدم د. ياغي بالشكر للمؤسسات الشريكة وهي مؤسسة الإغاثة الشعبية الفرنسية و مستقبل الأطفال الهولندية ومؤسسة البورنو في بريطانيا على دعمهم لإقامة هذه المخيمات.

وبدا التأثر بالسعادة والمرح واضحاً على وجوه الأطفال المشاركين في حفل الاختتام، حيث عبرت الطفلة ديما زهرة عن سعادتها الكبيرة بسبب المشاركة في فعاليات المخيم.

وقالت الطفلة زهرة : "لقد قضينا وقت ممتع في الزوايا الذي تضمنه مخيمنا الصيفي الذي شمل عدة زوايا متنوعة ما بين الرسم والرياضة والدبكة الشعبية".

وأضافت الطفلة "زهرة" :"شكرا لكل الذين قاموا بتنفيذ المخيمات وأنا اشكرهم كثيراً"

يذكر أن هذه المخيمات شملت أيضاَ تنظيم رحلات جماعية للأطفال المشاركين.