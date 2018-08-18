الشرطة: اغلاق بعض الطرق المؤدية لمراكز المدن خلال أيام التسوق للعيد

رام الله- وطن: أعلنت الشرطة إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتأمين الأسواق خلال الأيام التي تسبق العيد، وتنظيم حركة السير اثناء صلاة العيد وتأمين المتنزهات والاماكن السياحية في ايام العيد ضمن خطة امنية مرورية أُعدت من قبل ادارة العمليات المركزية وادارة المرور وتم توزيعها على الادارات وشرطة المحافظات.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه سيتم اغلاق تام لبعض الطرق المودية الى المراكز التجارية وتقييد دخول المركبات لمراكز المدن ضمن شروط محددة من حيث الزمان والمكان واجراء التحويلات اللازمة داخل المدن وبالاخص بالقرب من المراكز التجارية وفقا لما تتطلبه الحاجة وما تقرره شرطة المحافظات بالتنسيق مع كافة الشركاء . وسيتم تكثيف التواجد الشرطي على المفترقات والشوارع الرئيسية والمناطق الترفيهيه بهدف الحد من الاختناقات المرورية والسيطرة عليها وتوزيع الدوريات المحمولة على مداخل المدن الرئيسية من اجل ارشاد المواطنين نحو الشوارع التي يستخدمونها في وقت الازمات الطارئة.

وبيّن ارزيقات انه ولإنجاح الخطة سيتم استنفار كافة مرتبات الشرطة وخاصة المرور وتسخير الامكانيات كافة من مركبات ودراجات ووسائل مراقبة .

واضاف ارزيقات انه سيتم نشر عناصر بالزي المدني داخل الاسواق لمنع التصرفات السلبية كالنشل والسرقات وغيرها وسيكون هناك قوات جاهزة للتحرك والدعم والاسناد في حال وقوع اي حدث يستدعي التدخل.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بـ "ضرورة تفهم هذه الاجراءات الهامة والضرورية والتي تهدف الى توفير الاجواء الآمنة والمريحة للتسوق بامان و ضرورة التواصل مع الشرطة عبر الرقم المجاني 100 في وقوع احداث".